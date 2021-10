Juventus | Nedved | “Con la Roma gara bellissima Critiche? C’è chi non vince nulla da anni”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “sarà, si affrontano due grandi squadre con due tecnicinti. Sarà bella da vedere”. A parlare è Pavela margine della presentazione del libro di Tuttosport “La casa della Juve” (dedicato all’Allianz Stadium) scritto dal giornalista Guido Vaciago. Il vicepresidente bianconero si è soffermato sulledegli ultimi duecon Sarri e Pirlo: “Siamo stati criticati negli ultimima abbiamo vinto lo scudetto, portato a casa due coppe. Alcuni in diecinon hanno vinto niente, noi conveniamo con questa pressione di doverre. Siamo abituati, chi lavora alla Juve deve saperlo, deve essere forte e non avere paura”. Spazio allesul fair play ...

Pavel, vicepresidente della Juve, è intervenuto alla presentazione del libro di Tuttosport "La casa ... Rispettiamo tanto chi ha fatto la storia della" Il tuo legame con la? "...Commenta per primo Pavel, vicepresidente della, parla al Salone del Libro di Torino in occasione dell'evento di presentazione de 'La Casa della Juve', edito da Tuttosport . SULLO STADIUM - 'Se dici Allianz ...Le dichiarazioni di Pavel Nedved, vice presidente della Juventus: "Con la Roma gara bellissima. Critiche? C'è chi non vince nulla da anni" ...L’ultima stagione per la Juventus è stata molto deludente e l’inizio del nuovo campionato non è stato di certo entusiasmante. I bianconeri sono comunque in ripresa e Pavel Nedved ha deciso di togliers ...