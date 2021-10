Incendio al Grand Hotel Fleming | una persona intrappolata in stanza

(Di venerdì 15 ottobre 2021)aldi Roma. Dalle ore 9.50 circa, cinque squadre stanno intervenendo in Piazza Monteleone da Spoleto, 20, per principio diall’interno di unaposta al 1°piano del. Laoccupante laè stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco ed affidata ai sanitari per le cure del caso. Si sta tutt’ora provvedendo all’estinzione di piccoli focolai ed allo smaltimento del fumo generato. Leggi anche: L’incubo di una 18enne di Ardea: pedinata dallo stesso anziano che l’aveva palpeggiata quindici giorni faGran, una...

Roma – Dalle ore 9 e 50, cinque squadre stanno intervenendo in Piazza Monteleone da Spoleto per principio di incendio all'interno di una stanza posta al 1°piano di un Hotel.Momenti di paura stamattina all'interno del Grand Hotel Fleming in Piazza Monteleone da Spoleto 20 dove, per cause non note, è divampato un ...