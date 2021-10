Eternals: gli eroi combattono i Devianti in una nuova clip (Di venerdì 15 ottobre 2021) In attesa del debutto nelle sale di Eternals, online è stata condivisa una clip del film Marvel in cui gli eroi combattono contro i Devianti. Eternals, il nuovo film Marvel, chiuderà tra poco più di una settimana la Festa del Cinema di Roma e una nuova clip mostra i protagonisti impegnati in una scena di battaglia. Nel video gli eroi interpretati da Richard Madden, Lauren Ridloff e Kumail Nanjiani salvano un ragazzino e usano i loro poteri dai Devianti. Il film Eternals, diretto da Chloé Zhao, arriverà nei cinema americani il 5 novembre e ha già incassato 2.6 milioni di dollari grazie alle prevendite. Il lungometraggio è diretto da Chloe Zhao, regista premio Oscar per Nomadland. La regista porta sul ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 ottobre 2021) In attesa del debutto nelle sale di, online è stata condivisa unadel film Marvel in cui glicontro i, il nuovo film Marvel, chiuderà tra poco più di una settimana la Festa del Cinema di Roma e unamostra i protagonisti impegnati in una scena di battaglia. Nel video gliinterpretati da Richard Madden, Lauren Ridloff e Kumail Nanjiani salvano un ragazzino e usano i loro poteri dai. Il film, diretto da Chloé Zhao, arriverà nei cinema americani il 5 novembre e ha già incassato 2.6 milioni di dollari grazie alle prevendite. Il lungometraggio è diretto da Chloe Zhao, regista premio Oscar per Nomadland. La regista porta sul ...

vaImaximoff : comunque gli eternals li andrò a vedere, magari poi cambio idea - cinemaniaco_fb : ?????????????? Eternals: gli eroi combattono i Devianti in una nuova clip - DisneyStudiosIT : Gli Eterni sono arrivati. Acquistate ora i vostri biglietti per #Eternals, il nuovo film Marvel Studios, dal 3 nove… - Gingy7891 : RT @MarvelNewsIT: Gli Eterni sono arrivati. Acquistate ora i vostri biglietti per #Eternals, il nuovo film Marvel Studios, dal 3 novembre a… - UCI_Cinemas : Le prevendite per #Eternals sono aperte! Acquista ora il tuo biglietto online per il nuovo film targato Marvel per… -