Crosetto lascia in diretta tv e accusa Formigli: “È un plotone di esecuzione contro la Meloni” (video) (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’ennesima puntata di Piazzapulita su La7, incentrata contro Fratelli d’Italia, contro Giorgia Meloni, con gli ospiti e i servizi finalizzati a screditare il primo partito italiano. Guido Crosetto, (unico ospite non di sinistra assieme ad Alessandro Sallusti) costretto a lasciare, nauseato dalla trasmissione e dalla conduzione di Corrado Formigli. «Ho ascoltato per un’ora la trasmissione e mi domandavo cosa ci faccio qui – ha detto l’ex parlamentare di Fratelli d’Italia – Ho stima per il giornalismo e la democrazia. E la democrazia si basa sul confronto non sui plotoni di esecuzione. La trasmissione è stata un plotone di esecuzione nei confronti di Giorgia Meloni e del centrodestra. Non sono in grado, sono inadatto a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’ennesima puntata di Piazzapulita su La7, incentrataFratelli d’Italia,Giorgia, con gli ospiti e i servizi finalizzati a screditare il primo partito italiano. Guido, (unico ospite non di sinistra assieme ad Alessandro Sallusti) costretto are, nauseato dalla trasmissione e dalla conduzione di Corrado. «Ho ascoltato per un’ora la trasmissione e mi domandavo cosa ci faccio qui – ha detto l’ex parlamentare di Fratelli d’Italia – Ho stima per il giornalismo e la democrazia. E la democrazia si basa sul confronto non sui plotoni di. La trasmissione è stata undinei confronti di Giorgiae del centrodestra. Non sono in grado, sono inadatto a ...

Advertising

fanpage : “Penso la democrazia si fondi sul confronto e non sui plotoni di esecuzione”. Guido Crosetto lascia lo studio di… - Maryljacb : RT @SecolodItalia1: Crosetto lascia in diretta tv e accusa Formigli: “È un plotone di esecuzione contro la Meloni” (video) - SecolodItalia1 : Crosetto lascia in diretta tv e accusa Formigli: “È un plotone di esecuzione contro la Meloni” (video)… - fattoquotidiano : Piazzapulita, Crosetto lascia la trasmissione: “Qui un plotone di esecuzione contro Giorgia Meloni”. E Formigli rea… -