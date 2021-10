Tutto pronto per la prima del film Lupo Bianco (Di giovedì 14 ottobre 2021) Definita la data della tanto attesa première del lungometraggio “Lupo Bianco”, prodotto da CinemaSet di Antonio Chiaramonte, per la Regia di Tony Gangitano e Sceneggiatura di Stephanie Beatrice Genova e Alessandro Ferrara, da una idea di Diego Cammilleri: domenica 7 novembre 2021, al Movieplanet di Borgo Vercelli, con ingresso dalle ore 9,45 per triage Covid-19 e inizio proiezione dalle 10,30. Un momento straordinario e atteso da Tutto il cast e appassionati, sopratTutto, dopo che il film, si è aggiudicato quest’anno, il premio Starlight International Cinema Award 2021 al Festival del Cinema di Venezia. Un momento atteso anche da tutta la comunità di Vercelli, dato che è tratto da una storia vera, la vita del filantropo e benefattore vercellese, Carlo Olmo. Il Mondo Cambia e, Noi, ne facciamo ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 14 ottobre 2021) Definita la data della tanto attesa première del lungometraggio “”, prodotto da CinemaSet di Antonio Chiaramonte, per la Regia di Tony Gangitano e Sceneggiatura di Stephanie Beatrice Genova e Alessandro Ferrara, da una idea di Diego Cammilleri: domenica 7 novembre 2021, al Movieplanet di Borgo Vercelli, con ingresso dalle ore 9,45 per triage Covid-19 e inizio proiezione dalle 10,30. Un momento straordinario e atteso dail cast e appassionati, soprat, dopo che il, si è aggiudicato quest’anno, il premio Starlight International Cinema Award 2021 al Festival del Cinema di Venezia. Un momento atteso anche da tutta la comunità di Vercelli, dato che è tratto da una storia vera, la vita del filantropo e benefattore vercellese, Carlo Olmo. Il Mondo Cambia e, Noi, ne facciamo ...

