Rrahmani sulla prossima sfida del Napoli | Per questo motivo le squadre di Juric sono difficili da affrontare

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 14 ottobre 2021) In apertura della trasmissione Radio Goal con Valter De Maggio su Radio KissKissè intervenuto come ospite il difensore centrale delAmir. Il calciatore si è espresso sul campionato,situazione dele sul mister Luciano Spalletti. "Siamo più uniti rispetto all'anno scorso. Il lavoro del mister è importante: ci spiega sempre i punti deboli degli avversari e noi proviamo a sfruttarli. Continuare così sarebbe stupendo, ma è difficile: il campionato è lungo. Sappiamo con chi giochiamo e tutti i calciatoripronti a dare il massimo". "Per quanto riguarda lo schema Dortmund che mi ha portato a segnare contro la Fiorentina, abbiamo visto il video e lo abbiamo provato il pomeriggio in allenamento. Citante partite ...