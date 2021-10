Primi casi di influenza stagionale: identificato il virus A/H3 in due bambini (Di giovedì 14 ottobre 2021) Si apre ufficialmente in Italia la stagione influenzale, per la quale c'è molta attesa sui numeri dell’epidemia dopo la sostanziale sparizione del virus lo scorso inverno. L’Istituto Superiore di... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 14 ottobre 2021) Si apre ufficialmente in Italia la stagionele, per la quale c'è molta attesa sui numeri dell’epidemia dopo la sostanziale sparizione dello scorso inverno. L’Istituto Superiore di...

