Portuali, camionisti, poliziotti, agricoltori: chi e quanti sono i No Green Pass che minacciano di fermarsi categoria per categoria (Di giovedì 14 ottobre 2021) Rischio paralisi. L'Italia domani potrebbe vivere una giornata infernale. I porti, la logistica, il trasporto delle merci: il primo giorno con l'obbligo del Green Pass in tutti i luoghi di... Leggi su ilmattino (Di giovedì 14 ottobre 2021) Rischio paralisi. L'Italia domani potrebbe vivere una giornata infernale. I porti, la logistica, il trasporto delle merci: il primo giorno con l'obbligo delin tutti i luoghi di...

Advertising

Adnkronos : #GreenpassObbligatorio, portuali e camionisti: 'Così Italia si blocca'. - fattoquotidiano : Alla vigilia dell’introduzione del Green pass obbligatorio la situazione resta confusa nel mondo dei trasporti con… - sole24ore : #Greenpass obbligatorio, dai #portuali ai #camionisti, tutti i numeri dei #no vax categoria per categoria:… - seaborn3 : RT @Leonard14___: I portuali e camionisti stanno dando una lezione a Mattarella di come si tutela la Costituzione ed il diritto al lavoro. - sferriam : RT @Leonard14___: #GreenPass, portuali e camionisti: venerdì l'Italia può bloccarsi per lo #scioperogenerale. Russo (Confetra): 'il 30% deg… -