Nunzia Schilirò: "Io persona moderata, ma trattata peggio dei poliziotti del G8 a Genova" (Di giovedì 14 ottobre 2021) La vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò, da martedì sospesa dal servizio dopo le polemiche per aver parlato dal palco della manifestazione No Green Pass del 25 settembre, a San Giovanni, a Roma, è intervenuta alla trasmissione Non è l’Arena su La7, ospite di Massimo Giletti. Io ero una libera cittadina, non è che per me la Costituzione non valeva più perché sono una poliziotta. Sono stata sospesa in via cautelare, il che significa che sono stata paragonata ai colleghi che sono stati condannati dopo sentenza definitiva per il G8 di Genova. Sono stata trattata pure peggio di loro. In realtà, ho un certificato che mi potrebbe far avere l’esonero vaccinale. Per me il Green pass resta comunque inconcepibile. Così dopo aver sostenuto di non voler dire se aveva ricevuto il vaccino anti Covid-19 per ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) La vicequestoreAlessandra, da martedì sospesa dal servizio dopo le polemiche per aver parlato dal palco della manifestazione No Green Pass del 25 settembre, a San Giovanni, a Roma, è intervenuta alla trasmissione Non è l’Arena su La7, ospite di Massimo Giletti. Io ero una libera cittadina, non è che per me la Costituzione non valeva più perché sono una poliziotta. Sono stata sospesa in via cautelare, il che significa che sono stata paragonata ai colleghi che sono stati condannati dopo sentenza definitiva per il G8 di. Sono statapuredi loro. In realtà, ho un certificato che mi potrebbe far avere l’esonero vaccinale. Per me il Green pass resta comunque inconcepibile. Così dopo aver sostenuto di non voler dire se aveva ricevuto il vaccino anti Covid-19 per ...

Ultime Notizie dalla rete : Nunzia Schilirò Schilirò: "Io trattata come i poliziotti del G8 a Genova, ho un certificato di esonero vaccinale" Nunzia Schilirò: "Io trattata come i poliziotti del G8 a Genova, la manifestazione di sabato è stata una sconfitta per tutti, poliziotti e manifestanti" Argomenti trattati Schilirò: 'Trattata come i ...

Dopo la commissaria Schilirò sanzioni in arrivo anche al giudice Giorgianni Dopo il vicequestore catanese Nunzia Schilirò , un altro alto 'rappresentante' delle istituzioni si gioca la faccia e la carriera per dire no al green pass e prepararsi probabilmente a fare il salto ...

