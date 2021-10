Incendio Airola, il vescovo Mazzafaro: “Solidarietà a imprenditori, operai e famiglie” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAirola (Bn) – In merito al maxi Incendio occorso in un capannone dell’azienda di logistica Sapa, situata nella zona industriale di Airola, il vescovo diocesano mons. Giuseppe Mazzafaro ha voluto manifestare, a nome della Diocesi, vicinanza e preghiera all’intera comunità di Airola. “Ci sentiamo – ha dichiarato mons. Mazafaro – coinvolti e uniti tutti nel difendere la casa comune e la dignità del lavoro. Un abbraccio caloroso. Vi benedico!”. Il vescovo ha inteso, inoltre, esprimere piena Solidarietà agli imprenditori, a tutti gli operai ed alle loro famiglie, con l’augurio di poter presto ricostruire e ricominciare. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – In merito al maxioccorso in un capannone dell’azienda di logistica Sapa, situata nella zona industriale di, ildiocesano mons. Giuseppeha voluto manifestare, a nome della Diocesi, vicinanza e preghiera all’intera comunità di. “Ci sentiamo – ha dichiarato mons. Mazafaro – coinvolti e uniti tutti nel difendere la casa comune e la dignità del lavoro. Un abbraccio caloroso. Vi benedico!”. Ilha inteso, inoltre, esprimere pienaagli, a tutti glied alle loro, con l’augurio di poter presto ricostruire e ricominciare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

