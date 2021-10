Green pass obbligatorio, Foglieni: “Noi organizzati, ma con fornitori esteri rischiamo l’intoppo” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Verdellino. “Tra i nostri dipendenti abbiamo una quota di vaccinati del 99%, ma il problema maggiore sarà la gestione dei fornitori che arrivano dall’estero e che del Green pass non sanno nulla”. È un allarme serio quello lanciato da Olivo Foglieni, numero uno del Gruppo Fecs, holding industriale con sede a Verdellino che rappresenta un insieme integrato di attività di grande rilievo nel settore del recupero e riciclo di materie prime metalliche, e vicepresidente di Confindustria Bergamo con delega all’Ambiente e alla Sicurezza. Un imprenditore abituato a guardare alla concretezza delle cose e che sull’obbligatorietà del Green pass per i lavoratori sposta subito il tavolo della discussione sulle difficoltà che la nuova normativa, in vigore da venerdì 15 ottobre, creerà alle aziende ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Verdellino. “Tra i nostri dipendenti abbiamo una quota di vaccinati del 99%, ma il problema maggiore sarà la gestione deiche arrivano dall’estero e che delnon sanno nulla”. È un allarme serio quello lanciato da Olivo, numero uno del Gruppo Fecs, holding industriale con sede a Verdellino che rappresenta un insieme integrato di attività di grande rilievo nel settore del recupero e riciclo di materie prime metalliche, e vicepresidente di Confindustria Bergamo con delega all’Ambiente e alla Sicurezza. Un imprenditore abituato a guardare alla concretezza delle cose e che sull’obbligatorietà delper i lavoratori sposta subito il tavolo della discussione sulle difficoltà che la nuova normativa, in vigore da venerdì 15 ottobre, creerà alle aziende ...

