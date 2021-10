Green pass, il timore è che sia solo una scorciatoia per non investire nella sanità (Di giovedì 14 ottobre 2021) di Sara Gandini, epidemiologa, e Clementina Sasso, astrofisica La medicina e l’epidemiologia non sono scienze esatte ma si basano su misure di probabilità che dipendono dalla variabilità del reale. Le conoscenze si muovono per continue approssimazioni e soprattutto in una pandemia è molto difficile fare previsioni che, infatti, per la stragrande maggioranza, si sono rivelate sbagliate. Per questo è importante studiare il profilo epidemiologico attuale, facendo tesoro delle conoscenze acquisite in questo anno. Per questo motivo, ad apertura di questo post, è giusto ricordare che attualmente il profilo epidemiologico dell’Italia è tra i migliori in Europa e non siamo in una situazione allarmante dal punto di vista epidemiologico. Infatti, questa estate all’aumento dei contagi, comunque contenuto, non è seguita una crescita delle ospedalizzazioni e dei decessi come era avvenuto durante le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) di Sara Gandini, epidemiologa, e Clementina Sasso, astrofisica La medicina e l’epidemiologia non sono scienze esatte ma si basano su misure di probabilità che dipendono dalla variabilità del reale. Le conoscenze si muovono per continue approssimazioni e soprattutto in una pandemia è molto difficile fare previsioni che, infatti, per la stragrande maggioranza, si sono rivelate sbagliate. Per questo è importante studiare il profilo epidemiologico attuale, facendo tesoro delle conoscenze acquisite in questo anno. Per questo motivo, ad apertura di questo post, è giusto ricordare che attualmente il profilo epidemiologico dell’Italia è tra i migliori in Europa e non siamo in una situazione allarmante dal punto di vista epidemiologico. Infatti, questa estate all’aumento dei contagi, comunque contenuto, non è seguita una crescita delle ospedalizzazioni e dei decessi come era avvenuto durante le ...

