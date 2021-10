Giulio Regeni, il pm Colaiocco in Aula: “Imputati finti inconsapevoli, si sono sottratti al processo. Su 64 richieste di rogatoria, 39 senza risposta” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tredici indizi dimostrano come i quattro Imputati del processo per l’omicidio di Giulio Regeni si siano “sottratti volutamente al processo“, nel tentativo di fuggire alla giustizia e sperare che il procedimento non venisse celebrato. È quanto rivendicato dal pubblico ministero Sergio Colaiocco, nella prima udienza del procedimento partito a Roma, di fronte alla Corte d’assise nell’Aula bunker di Rebibbia, dopo quasi sei anni di scontri tra Roma e Il Cairo, depistaggi da parte dei vertici egiziani, altri omicidi e tentativi di infangare l’immagine dello stesso studente triestino, ucciso dopo essere stato rapito al Cairo il 25 gennaio 2015 e torturato dentro alla “stanza 13” al primo piano di un villino degli Anni 50 nel centro del Cairo, noto per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tredici indizi dimostrano come i quattrodelper l’omicidio disi siano “volutamente al“, nel tentativo di fuggire alla giustizia e sperare che il procedimento non venisse celebrato. È quanto rivendicato dal pubblico ministero Sergio, nella prima udienza del procedimento partito a Roma, di fronte alla Corte d’assise nell’bunker di Rebibbia, dopo quasi sei anni di scontri tra Roma e Il Cairo, depistaggi da parte dei vertici egiziani, altri omicidi e tentativi di infangare l’immagine dello stesso studente triestino, ucciso dopo essere stato rapito al Cairo il 25 gennaio 2015 e torturato dentro alla “stanza 13” al primo piano di un villino degli Anni 50 nel centro del Cairo, noto per ...

Palazzo_Chigi : La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di costituirsi parte civile nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni - BentivogliMarco : Un'altra conferma dell'autorevolezza e della serietà di #Draghi. Non solo non si dimentica, ma si vuole tutta la… - corsi_gabriele : Che oggi sia il giorno della verità e della giustizia per Giulio Regeni. #giustiziaperGiulioRegeni #veritapergiulioregeni @GiulioSiamoNoi - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Quasi sei anni dopo la morte di Giulio Regeni, si è aperto a Roma il processo contro i 4 agenti dei servizi egiziani accusati d… - infoitinterno : Oggi a processo i quattro assassini di Giulio Regeni. Ma non si presentano all'udienza -