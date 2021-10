F1, Sebastian Vettel in testa alla classifica dei sorpassi. Carlos Sainz 3° con la Ferrari, in scia al tedesco (Di giovedì 14 ottobre 2021) La classifica dei sorpassi è una delle grandi novità del Mondiale F1 2021. Si tratta di un premio ufficiale istituto dagli organizzatori del campionato riservato alla massima categoria automobilistica e prende in considerazione, appunto, il numero di sorpassi compiuti dai singoli piloti nel corso dell’intera stagione. Dopo il GP di Turchia, Sebastian Vettel si trova al comando con 96 overtakes. Il tedesco della Aston Martin precede lo spagnolo Fernando Alonso (Alpine) di appena una lunghezza. Lo spagnolo Carlos Sainz, alfiere della Ferrari, si è portato in terza piazza con 90 sorpassi grazie ai 12 effettuati sul circuito di Istanbul. L’iberico ha agganciato il messicano Sergio Perez (Red Bull), ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ladeiè una delle grandi novità del Mondiale F1 2021. Si tratta di un premio ufficiale istituto dagli organizzatori del campionato riservatomassima categoria automobilistica e prende in considerazione, appunto, il numero dicompiuti dai singoli piloti nel corso dell’intera stagione. Dopo il GP di Turchia,si trova al comando con 96 overtakes. Ildella Aston Martin precede lo spagnolo Fernando Alonso (Alpine) di appena una lunghezza. Lo spagnolo, alfiere della, si è portato in terza piazza con 90grazie ai 12 effettuati sul circuito di Istanbul. L’iberico ha agganciato il messicano Sergio Perez (Red Bull), ...

Ultime Notizie dalla rete : Sebastian Vettel Sebastian Vettel: la Formula 1 deve cambiare se vuole sopravvivere Sebastian Vettel non ha certamente bisogno di presentazioni, la sua storia sportiva in Formula 1 è ben nota. Con il tempo è maturato anche come persona e non ha paura di esprimere il suo pensiero ...

F1 - Vettel e l'isola (felice) che non c'è La destinazione era ambita e l'entusiasmo per il viaggio alle stelle. Sebastian Vettel ha abbracciato il progetto Aston Martin convinto di ridare una decisa sterzata alla sua carriera dopo le troppe e spesso ingiuste difficoltà vissute nell'ultimo biennio in Ferrari, ...

Sebastian Vettel: la Formula 1 deve cambiare se vuole sopravvivere HDmotori F1, Sebastian Vettel in testa alla classifica dei sorpassi. Carlos Sainz 3° con la Ferrari, in scia al tedesco La classifica dei sorpassi è una delle grandi novità del Mondiale F1 2021. Si tratta di un premio ufficiale istituto dagli organizzatori del campionato riservato alla massima categoria automobilistica ...

Vettel boccia i biocarburanti: "Ci vuole la benzina sintetica" Nell'intervista a Motorsport.com il quattro volte campione del mondo ha toccato diversi temi caldi che riguardano la Formula 1: il tedesco ritiene che il Circus abbia poco coraggio nell'affrontare il ...

