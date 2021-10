Bosch - Le batterie ringraziano la nuvola

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Monitoraggio continuo della batteria, riduzione dei costi operativi, consumi abbattuti fino al 20% e un incremento del ciclo di vita: questi i principali obiettivi di Battery in the cloud, una soluzione di connettività che laha studiato per consentire ai produttori, ai gestori di flotte e ai fornitori di servizi di mobilità di controllare, e quindi migliorare, affidabilità e prestazioni dei veicoli elettrici. Addio ai guasti. Il modo migliore per riparare una batteria guasta è fare in modo che non si rompa. Battery in the cloud utilizza i dati ottenuti dalla flotta connessa per monitorare costantemente le condizioni degli accumulatori dei veicoli che la compongono. Grazie agli algoritmi è così possibile predire ogni eventuale inconveniente e permettere a produttori e fleet manager di comunicare immediatamente agli utilizzatori dei mezzi di recarsi in officina ...