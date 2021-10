Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 14 ottobre 2021 | Trono Classico e Over (Di giovedì 14 ottobre 2021) Uomini e Donne, Anticipazioni oggi 14 ottobre Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono Classico e Over accorpati. Ma quali sono le Anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le Anticipazioni della puntata di oggi Durante la puntata di oggi, finalmente, dovremmo assistere all’attesissimo di Joele Milan. Sarà davvero la volta buona? La furia mariana sta per abbattersi sul ragazzo? Il tronista, dopo essere uscito con Eleonora, ha avuto un’esterna con Ilaria e tra i due il feeling ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 14 ottobre 2021)14è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, giovedì 14, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diDurante la puntata di, finalmente, dovremmo assistere all’attesissimo di Joele Milan. Sarà davvero la volta buona? La furia mariana sta per abbattersi sul ragazzo? Il tronista, dopo essere uscito con Eleonora, ha avuto un’esterna con Ilaria e tra i due il feeling ...

