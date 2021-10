A Palazzo Chigi tornelli green pass, controlli anche a ministri (Di giovedì 14 ottobre 2021) Palazzo Chigi si prepara alla giornata di domani, quando entrerà in vigore l'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro. I tornelli di accesso agli uffici della Presidenza del Consiglio sono stati aggiornati e prevederanno la necessità di scannerizzare il green pass per entrare. Un obbligo, naturalmente, che riguarderà tutti, compresi i componenti del governo e gli esponenti politici.Resta la questione dell'ingresso posteriore, da via dell'Impresa, da cui solitamente entrano gli "ospiti" in auto. In questo caso, secondo quanto si apprende, il controllo sarà effettuato personalmente, tramite app, dal personale di servizio che verificherà il possesso del certificato verde prima di consentire l'accesso nel cortile del Palazzo. anche in ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 14 ottobre 2021)si prepara alla giornata di domani, quando entrerà in vigore l'obbligo dinei luoghi di lavoro. Idi accesso agli uffici della Presidenza del Consiglio sono stati aggiornati e prevederanno la necessità di scannerizzare ilper entrare. Un obbligo, naturalmente, che riguarderà tutti, compresi i componenti del governo e gli esponenti politici.Resta la questione dell'ingresso posteriore, da via dell'Impresa, da cui solitamente entrano gli "ospiti" in auto. In questo caso, secondo quanto si apprende, il controllo sarà effettuato personalmente, tramite app, dal personale di servizio che verificherà il possesso del certificato verde prima di consentire l'accesso nel cortile delin ...

Palazzo_Chigi : La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di costituirsi parte civile nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni - borghi_claudio : @Gabriellaciao7 Si, da palazzo chigi dicevano così. Per la precisione 'Non è alle viste l'estensione immediata del… - DantiNicola : .@Palazzo_Chigi si costituisce parte civile nel processo #Regeni contro gli 007 egiziani accusati dell’omicidio del… - lucabrusc1 : Non esiste che uno Stato possa farsi ricattare così, le Istituzioni hanno i mezzi per rispondere davanti a minacce… - angelo38305960 : @ALFO100897 @razorblack66 @Palazzo_Chigi @EnricoLetta La mafia italica . -