Vasco Rossi | “Siamo qui | siamo pieni di guai Sento che sta arrivando una valanga di ignoranza generale Salvini e Meloni? C’è un continuo seminare odio e divisione”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)torna come promesso “vivo, sano e lucido” dopo sette anni – dall’ultimo album “Sono Innocente”, 6 volte Platino e il disco più venduto del 2014 – con il nuovo “qui” in uscita il 12 novembre e che abbiamo ascoltato in anteprima. È una radiografia lucida e vivida dei nostri tempi: dall’amore fluido alle giornate no, dal tema dell’al patto di riscatto tra le coppie che ormai vivono i sentimenti come un perenne autosalone. Una citazione nella citazione da “solo noi” – che quest’anno compie 40 anni – a “soli” a “qui”. Il filo rosso è quel “” per rendere l’idea della collettività e dell’importanza del genere umano. Il disco ...

Corriere : Vasco Rossi: «Meloni e Salvini fomentano l’odio per raccogliere consensi» - HuffPostItalia : Vasco Rossi: 'Da Salvini e Meloni toni divisivi che creano solo odio' - Agenzia_Ansa : Vasco Rossi presenta il suo nuovo album 'Siamo qui', in uscita il prossimo 12 novembre. 'I toni di Meloni e Salvini… - blogsicilia : #notizie #sicilia “Siamo qui”, Vasco Rossi torna con un nuovo album - - Italpress : “Siamo qui”, Vasco Rossi torna con un nuovo album -

Ultime Notizie dalla rete : Vasco Rossi

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti! Approfondisci: Scheda artista Tour&Concerti Concerti , Gaetano Curreri , Tour ,La fotografia dell'articolo è ...Parola di. Il rocker a Milano ha presentato in conferenza stampa il nuovo album 'Siamo qui', in uscita il 12 novembre. In Italia "c'è una destra molto estremista. Per me è giusto che ci ..."Anche i toni di Meloni e Salvini sono toni divisivi, creano solo odio per avere dei consensi. Io faccio musica, porto gioia, faccio questo nella vita. C’è gente che soffia sul ...Siamo Qui di Vasco Rossi è il singolo che vanta la presenza di Alice Pagani nella clip ufficiale, coprotagonista della storia raccontata sapientemente dall’insostituibile Pepsy Romanoff, amico fidato ...