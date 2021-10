Roma, Abraham rischia ma Zaniolo scalda i motori (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Con l’infortunio subito ieri sera con la Nazionale, Tammy Abraham potrebbe non esserci contro la Vecchia Signora. Se qeusta è una brutta notizia, una buona arriva invece dal reparto avanzato. Nicolò Zaniolo ha cominciato la sua rincorsa alla Juventus: il numero 22, dopo il fastidio al flessore che lo ha costretto a rinunciare alla Nazionale, si è allenato a parte per tutta la scorsa settimana, e solo da ieri ha ripreso gli allenamenti a Trigoria con l’obiettivo di essere presente a Torino domenica sera. D’altro canto quella con la Juve non può essere una partita come le altre per lui: sia perché la tifava da bambino sia perché proprio contro i Bianconeri si procurò il primo grave infortunio quando all’Olimpico, durante uno strappo dei suoi, si ruppe il crociato destro. Nicolò ha voglia di tornare a segnare in campionato (in Conference League si è già ... Leggi su footdata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Con l’infortunio subito ieri sera con la Nazionale, Tammypotrebbe non esserci contro la Vecchia Signora. Se qeusta è una brutta notizia, una buona arriva invece dal reparto avanzato. Nicolòha cominciato la sua rincorsa alla Juventus: il numero 22, dopo il fastidio al flessore che lo ha costretto a rinunciare alla Nazionale, si è allenato a parte per tutta la scorsa settimana, e solo da ieri ha ripreso gli allenamenti a Trigoria con l’obiettivo di essere presente a Torino domenica sera. D’altro canto quella con la Juve non può essere una partita come le altre per lui: sia perché la tifava da bambino sia perché proprio contro i Bianconeri si procurò il primo grave infortunio quando all’Olimpico, durante uno strappo dei suoi, si ruppe il crociato destro. Nicolò ha voglia di tornare a segnare in campionato (in Conference League si è già ...

