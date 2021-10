Louis Partridge star di Ferryman, un film fantasy romantico (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il giovane Louis Partridge, tra i protagonisti di Enola Holmes, sarà la star di Ferryman, un epico film fantasy. Louis Partridge sarà il protagonista di Ferryman, un film descritto come un fantasy epico e romantico che verrà prodotto da Legendary, con cui la giovane star ha già collaborato in occasione di Enola Holmes. L'attore è attualmente impegnato proprio nelle riprese del secondo capitolo delle avventure della sorella di Sherlock, sequel prodotto per Netflix. Kelly Marcel (Venom: La Furia di Carnage) sarà coinvolta come produttrice, regista e sceneggiatrice del film Ferryman, tratto dalla trilogia di romanzi scritti da Claire ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il giovane, tra i protagonisti di Enola Holmes, sarà ladi, un epicosarà il protagonista di, undescritto come unepico eche verrà prodotto da Legendary, con cui la giovaneha già collaborato in occasione di Enola Holmes. L'attore è attualmente impegnato proprio nelle riprese del secondo capitolo delle avventure della sorella di Sherlock, sequel prodotto per Netflix. Kelly Marcel (Venom: La Furia di Carnage) sarà coinvolta come produttrice, regista e sceneggiatrice del, tratto dalla trilogia di romanzi scritti da Claire ...

Enola Holmes 2, tornerà nel sequel anche Helena Bonham Carter In occasione di Tudum è stato annunciato che tornerà a recitare sul set del secondo film pure Louis Partridge, il giovane attore britannico che nel 2020 si era calato nei panni del visconte Lord ...

Svelati nuovi dettagli su Enola Holmes 2 Enola Holmes 2: Netflix in occasione di Tudum svela nuovi dettagli sul sequel. Ecco chi vedremo al fianco di Millie Bobbie Brown In occasione del Tudum, il primo evento globale dedicato ai fan di Netf ...

