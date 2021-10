Il Paradiso delle Signore | trama 13 ottobre | la decisione di Anna

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilfocalizzerà l'attenzione sulla nuova famiglia di Stefania e sui problemi che la ragazza inizierà ad avere soprattutto con Gemma, la figlia di Veronica, come rivela ladi oggi, mercoledì 13. Nel frattempo,, dopo mille ripensamenti e una lunga riflessione, deciderà di accettare l'offerta di lavoro di Vittorio e comincerà la sua nuova avventura accanto a Beatrice, che affiancherà in veste di assistente preso il magazzino milanese. Flora intanto, apparirà lanciatissima nel suo nuovo ruolo di stilista del. La ragazza è stata scelta da Vittorio in persona per sostituire Gabriella, che ha lasciato Milano alla volta di Parigi. Conti, proprio quando era in difficoltà per trovare una persona adatta a rivestire quel ...