Il decreto Green Pass manda subito in tilt i porti italiani. Per evitare la paralisi il Viminale chiede alle aziende di pagare i test. I portuali di Trieste confermano il blocco di venerdì: “Va abolito” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dai trasporti all’agricoltura, è corsa contro il tempo per evitare la paralisi. L’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass su luogo di lavoro (leggi l’articolo) sarà un cambiamento enorme, che andrà a incidere direttamente sulla vita di 23 milioni di italiani. Proprio per questo, però, stanno emergendo sempre più ombre e dubbi tanto che viene segnalata l’esistenza di un rischio di “grave compromissione” dell’operatività dei porti, con conseguenze pesanti su tutto il settore e l’indotto economico, se davvero i lavoratori incroceranno le braccia con l’inizio dell’obbligatorietà del Green Pass. Un’eventualità disastrosa per la quale il Viminale, con una circolare, firmata dal capo di gabinetto Bruno Frattasi, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dai trasall’agricoltura, è corsa contro il tempo perla. L’entrata in vigore dell’obbligo disu luogo di lavoro (leggi l’articolo) sarà un cambiamento enorme, che andrà a incidere direttamente sulla vita di 23 milioni di. Proprio per questo, però, stanno emergendo sempre più ombre e dubbi tanto che viene segnalata l’esistenza di un rischio di “grave compromissione” dell’operatività dei, con conseguenze pesanti su tutto il settore e l’indotto economico, se davvero i lavoratori incroceranno le braccia con l’inizio dell’obbligatorietà del. Un’eventualità disastrosa per la quale il, con una circolare, firmata dal capo di gabinetto Bruno Frattasi, ...

