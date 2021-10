Hostaria Edmondo – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 14 ottobre 2021)Circonvallazione Clodia, 90 – 00195Tel. 06/3701272 Sito Internet: Tipologia:na Prezzi: antipasti 6/7€, primi 9/11€, secondi 10/14€, dolci 4/6€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTA Questa tipica trattoria resiste, con alti e bassi, nella sua missione di rappresentare i saporineschi, con la cucina gestita dalla cuoca Margherita e con la valida padrona di casa Francesca ad accogliere i clienti. Tra gli antipasti proposti abbiamo scelto del prosciutto di Norcia, non troppo salato, e una dolce mozzarella correttamente servita a temperatura ambiente. Molto buono il primo piatto: un’abbondante porzione di morbidissimi gnocchi fatti in casa con ragù in bianco e funghi champignon, che in verità nulla aggiungevano al sapore della carne; ben fatti anche quelli al ...