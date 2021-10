Green pass obbligatorio: deputati senza certificato saranno assenti ingiustificati (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Da venerdì anche per accedere alla Camera i parlamentari e i loro collaboratori, dovranno mostrare il Green pass: l’esibizione del certificato è infatti condizione "inderogabile" per poter accedere... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Da venerdì anche per accedere alla Camera i parlamentari e i loro collaboratori, dovranno mostrare il: l’esibizione delè infatti condizione "inderogabile" per poter accedere...

Advertising

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - repubblica : Università Bologna, studentessa No Green Pass si rifiuta di uscire dall'aula: lezione sospesa [di Ilaria Venturi] - darioclaps : RT @Armandoann4: Com'era quella che il green pass garantisce di poter stare con persone non contagiose? #TheoHernandez #NoGreenPassObbligat… - carbonandre : @Simone_diMic @fratotolo2 Non serve a fare paura. Se il resto dell'aula aveva il green pass poteva anche andarsene… -