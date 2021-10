Grazie ai vaccini calano terapie intensive e decessi

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tutti gli indicatori della pandemia sono in calo. Sono 2.772 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 278.945 tamponi processati. Isono 37 (contro i ...

Tutti gli indicatori della pandemia sono in calo. Sono 2.772 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 278.945 tamponi processati. I decessi sono 37 (contro i ...Tutto questo è stato possibileai, al Green pass e alle altre misure, senza le quali oggi saremmo in una situazione ben peggiore di quella dell'autunno 2020. Il contagio è un ...Il tasso di positività si attesta all'1%, in lieve rialzo rispetto a martedì quando era stato dello 0,8%. I guariti sono 4.827. Diminuiscono i ricoveri (-113) e le terapie intensive (-3).Il fisico: "Per dirci davvero tranquilli con la Delta, dovremmo avere il 90% di vaccinati, bimbi inclusi: un risultato irrealizzabile" ...