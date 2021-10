GF Vip 6, confessione drammatica su un concorrente: “Abbiamo perso 2 figli” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una confessione dall’esterno della Casa del GF Vip 6 che riguarda uno dei concorrenti: grande commozione per le parole Antonella Mosetti e Aldo Montano hanno avuto una relazione qualche anno fa, dal 2007 al 2012. I due erano molto legati, sempre presenti insieme agli eventi, fino a quanto l’atleta non ha deciso di proseguire con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Unadall’esterno della Casa del GF Vip 6 che riguarda uno dei concorrenti: grande commozione per le parole Antonella Mosetti e Aldo Montano hanno avuto una relazione qualche anno fa, dal 2007 al 2012. I due erano molto legati, sempre presenti insieme agli eventi, fino a quanto l’atleta non ha deciso di proseguire con L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

CronacaSocial : GF Vip, la confessione di Miriana Trevisan: 'Stavo per morire' ?? - infoitcultura : GF VIP, Nicola Pisu e Miriana Trevisan/ Dopo il bacio la confessione: 'Mi piacerebbe conoscerti fuori' - infoitcultura : Gf Vip, choc per Amedeo Goria: 'Incinta? No, gravidanza psicotica'. Drammatica confessione della fidanzata in tv - zazoomblog : La confessione di Miriana Trevisan al GF VIP 6: “Questa estate stavo per morire” - #confessione #Miriana #Trevisan - zazoomblog : Gf Vip Sophie Codegoni e la confessione choc sullex Matteo Ranieri: «Mai avuto un contatto fisico» - #Sophie… -