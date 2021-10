Covid, Cnn: “La Cina esaminerà 200mila campioni di sangue prelevati nel 2019 a Wuhan” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Cina si appresta a esaminare fino a 200mila campioni di sangue prelevati nella città di Wuhan prima che l’epidemia di Covid 19 esplodesse – quindi fino agli ultimi mesi del 2019 – per contribuire a fare luce su come e quando il coronavirus sia passato dall’animale all’uomo. Lo scrive la Cnn in esclusiva, citando un “funzionario cinese”. La mossa, ricorda la Cnn, era stata sollecitata dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) lo scorso febbraio. I campioni di sangue in questione sono conservati nel centro ematologico di Wuhan (Wuhan Blood Center) da ottobre – novembre 2019: i preparativi per i test sono al momento in corso e i test stessi saranno effettuati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lasi appresta a esaminare fino adinella città diprima che l’epidemia di19 esplodesse – quindi fino agli ultimi mesi del– per contribuire a fare luce su come e quando il coronavirus sia passato dall’animale all’uomo. Lo scrive la Cnn in esclusiva, citando un “funzionario cinese”. La mossa, ricorda la Cnn, era stata sollecitata dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) lo scorso febbraio. Idiin questione sono conservati nel centro ematologico diBlood Center) da ottobre – novembre: i preparativi per i test sono al momento in corso e i test stessi saranno effettuati ...

Advertising

SorryNs : RT @Canone_Inverso_: Dalla CNN. Solo per chi non riesce ancora vedere e prr chi non vuole capire, l'Agenda non è chiara. Bisogna agire. È… - kolemicos : RT @Canone_Inverso_: Dalla CNN. Solo per chi non riesce ancora vedere e prr chi non vuole capire, l'Agenda non è chiara. Bisogna agire. È… - svizzera1985 : RT @Canone_Inverso_: Dalla CNN. Solo per chi non riesce ancora vedere e prr chi non vuole capire, l'Agenda non è chiara. Bisogna agire. È… - Zio_Trump_ : RT @Canone_Inverso_: Dalla CNN. Solo per chi non riesce ancora vedere e prr chi non vuole capire, l'Agenda non è chiara. Bisogna agire. È… - Canone_Inverso_ : Dalla CNN. Solo per chi non riesce ancora vedere e prr chi non vuole capire, l'Agenda non è chiara. Bisogna agire… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cnn Covid, la nuova religione della sinistra ...gettare quantità incalcolabili di dollari in problemi e cause fabbricate per assicurarsi che il Washington Post e la CNN non parlino male di lui. Ci sono altri punti in comune tra il clima e la Covid,...

Covid: Fauci esorta gli americani a 'godersi Halloween' "Soprattutto se una persona è vaccinata, può uscire , anche perché le celebrazioni si svolgono per lo più all'aperto", ha detto il medico in un'intervista alla Cnn ieri sera. "Questo è un momento che ...

Covid, Cnn: “La Cina esaminerà 200mila campioni di sangue prelevati nel 2019 a Wuhan” Il Fatto Quotidiano I nuovi test a Wuhan sull'origine del Covid: occhi puntati sull'autunno 2019 Pechino si starebbe preparando a testare decine di migliaia di campioni di sangue come parte di un'indagine sulle origini del virus che ha sconvolto il mondo ...

Covid: Fauci esorta gli americani a 'godersi Halloween' Mentre le tradizionali celebrazioni di Halloween negli Stati Uniti l'anno scorso erano state sconsigliate dalle agenzie sanitarie, quest'anno per gli americani sarà possibile godersi il tradizionale " ...

...gettare quantità incalcolabili di dollari in problemi e cause fabbricate per assicurarsi che il Washington Post e lanon parlino male di lui. Ci sono altri punti in comune tra il clima e la,..."Soprattutto se una persona è vaccinata, può uscire , anche perché le celebrazioni si svolgono per lo più all'aperto", ha detto il medico in un'intervista allaieri sera. "Questo è un momento che ...Pechino si starebbe preparando a testare decine di migliaia di campioni di sangue come parte di un'indagine sulle origini del virus che ha sconvolto il mondo ...Mentre le tradizionali celebrazioni di Halloween negli Stati Uniti l'anno scorso erano state sconsigliate dalle agenzie sanitarie, quest'anno per gli americani sarà possibile godersi il tradizionale " ...