Calciomercato Juve | carta Kulusevski per il nuovo bomber | scambio all’estero

Advertising

Gazzetta_it : Juve, c'è l'accordo con Dybala per il rinnovo del contratto fino al 2025 - TUTTOJUVE_COM : Juve, Perin vuole giocare: torna d'attualità l'addio a gennaio - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Tuttosport - Tchouameni, duello tra Juve e Real - gilnar76 : Calciomercato Juve, è deciso: caccia al doppio parametro zero dal Milan #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - TUTTOJUVE_COM : Ramsey vorrebbe restare alla Juve, i bianconeri vogliono la cessione del gallese -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve

Ai microfoni di.com , ha parlato il giornalista Mario Sconcerti : facendo delle dichiarazioni nei confronti della Juventus. Le parole di Mario Sconcerti 'Laè quella che ha meno centrocampisti di ...Il Milan vuole affondare il colpo per il centravanti più forte in chiave futura. I rossoneri stanno sorpassando la Juventus per il bomeber Lucca. Il Milan è in procinto di beffare la Juventus e ...Non stop muscolare ma infortunio alla caviglia in Nazionale per Tammy Abraham che fa tremare la Roma a pochi giorni dalla sfida alla Juventus. L'attaccante della ...La società bianconera starebbe valutando la partenza dello svedese, la somma incassata sarebbe utilizzata per l'investimento sulla punta ...