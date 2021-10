Vietato chiamare il Vaticano in giudizio sulla pedofilia: la Cedu riconosce l'immunità (Di martedì 12 ottobre 2021) Vietato chiamare in giudizio il Vaticano per i fatti di pedofilia. Vietato, in realtà, chiamarlo in causa sempre, perché è immune dai giudizi. Suona più o meno così la sentenza con la quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto la richiesta di 24 persone che, in Belgio, avevano citato la Santa sede per atti di pedofilia commessi da alcuni preti cattolici. Nessun rappresentante del Vaticano, però, dovrà sedersi in tribunale. Vale per il Belgio, ma anche per il altri Paesi. La Cedu, infatti, ha riconosciuto alla Santa sede un’immunità che ritiene rinvenibile nel diritto internazionale. E che la scherma da eventuali giudizi che riguardano uomini della Chiesa. Senza nessuna eccezione. E nulla cambia se il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021)inilper i fatti di, in realtà, chiamarlo in causa sempre, perché è immune dai giudizi. Suona più o meno così la sentenza con la quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto la richiesta di 24 persone che, in Belgio, avevano citato la Santa sede per atti dicommessi da alcuni preti cattolici. Nessun rappresentante del, però, dovrà sedersi in tribunale. Vale per il Belgio, ma anche per il altri Paesi. La, infatti, ha riconosciuto alla Santa sede un’che ritiene rinvenibile nel diritto internazionale. E che la scherma da eventuali giudizi che riguardano uomini della Chiesa. Senza nessuna eccezione. E nulla cambia se il ...

HuffPostItalia : Vietato chiamare il Vaticano in giudizio sulla pedofilia: la Cedu riconosce l'immunità - federico_marri : @albertobisin Come non chiamare l'abolizione della proprietà privata una soppressione dei diritti elementari? Se mi… - gratta2 : @cosipegioco @Soli28Soli Chi si chiama Cesare come Giulio che ha conquistato il mondo tagliando teste macinando mor… -

Ultime Notizie dalla rete : Vietato chiamare Cagliari. Festival Spaziomusica: XL edizione OLTRE IL SENSO dal 4 ottobre al 26 novembre 2021 Per informazioni chiamare o scrivere al numero +39 333 5485648 o alla mail spaziomusica@gmail.com o ... Accesso vietato, invece, alle persone con una temperatura corporea superiore ai 37 gradi e mezzo.

Spaziomusica Festival: Giuseppe Greco e Ferrazza Svart1 live il 6 ottobre Per informazioni chiamare o scrivere al numero +39 333 5485648 o alla mail spaziomusica@gmail.com o ... Accesso vietato, invece, alle persone con una temperatura corporea superiore ai 37 gradi e mezzo.

8 nomi che non si possono dare al bambino: la legge li vieta INRAN Vietato archiviare i dati sul green pass Colamussi (Asstra):«Trasporti a rischio» La normativa in tema di green pass, almeno in fase iniziale, potrebbe mettere a rischio il sistema dei trasporti locali (già sotto stress per i doppi turni del mondo della scuola). Questo perché i vin ...

LATINA, VIETATO PERDERE CALCIO, SERIE CIl pensiero fisso del Latina Calcio 1932 è la vittoria. Non c'è più tempo per aspettare, i nerazzurri devono riprendere il cammino verso la salvezza a partire dalla gara odierna ...

Per informazionio scrivere al numero +39 333 5485648 o alla mail spaziomusica@gmail.com o ... Accesso, invece, alle persone con una temperatura corporea superiore ai 37 gradi e mezzo.Per informazionio scrivere al numero +39 333 5485648 o alla mail spaziomusica@gmail.com o ... Accesso, invece, alle persone con una temperatura corporea superiore ai 37 gradi e mezzo.La normativa in tema di green pass, almeno in fase iniziale, potrebbe mettere a rischio il sistema dei trasporti locali (già sotto stress per i doppi turni del mondo della scuola). Questo perché i vin ...CALCIO, SERIE CIl pensiero fisso del Latina Calcio 1932 è la vittoria. Non c'è più tempo per aspettare, i nerazzurri devono riprendere il cammino verso la salvezza a partire dalla gara odierna ...