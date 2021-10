Pensioni | Tridico rilancia uscita anticipata con la sola quota contributiva E gela i sindacati su Quota 41 | “Costa fino a 9 | 7 miliardi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 ottobre 2021) L’ipotesi di versare a chi vuole andare in pensione in anticipo solo la– mentre la parte retributiva arriverebbe al compimento dei 67 anni – è “pienamente sostenibile” perché non comporta nel medio periodo sostanzialmente nessun aggravio per le casse dello Stato. Il presidente Inps, Pasquale, lo ha rivendicato davanti alla commissione Lavoro della Camera, difendendo la sua proposta alternativa a “41” sostenuta daie dalla Lega (in sostituzione di100 che scade a fine anno). Quest’ultima secondocosterebbe nel 2022 4,33e il conto salirebbe negli anni successivia 9,75, per poi iniziare una ...