Napoli, rosso in bilancio di 50 milioni. De Laurentiis deve ridurre ancora il monte stipendi. Tutte le cifre (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Napoli chiude il bilancio con un rosso da 50 milioni di Euro. De Laurentiis costretto ad abbassare ancora il monte ingaggi. Napoli rosso IN bilancio DA 50 milioni Il Napoli ha chiuso il bilancio con un rosso da 50 milioni. secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il club azzurro è stato penalizzato dalla duplice mancata qualificazione in Champions League. "Il bilancio 2020-2021 del club azzurro non è stato ancora divulgato. Le stime inducono a prevedere una perdita di almeno 50 milioni, dopo che al 30 giugno 2020 era stato registrato un deficit di 19 ...

