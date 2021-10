Michetti: massimo rispetto con Comunità Ebraica (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – “Adesso vediamo perché sono pieno di antibiotici e antinfiammatori. Infatti non dovevo venire neanche qua. Se non mi prende qualcosa di grave io cerco di andare da tutte le parti. Con la Comunità Ebraica c’è un ottimo rapporto e massimo rispetto. Io sono contro ogni qualsiasi forma di violenza figuriamoci quelle barbarie che hanno subito”. Così il candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, prima di un dibattito Tempio di Pietra organizzato dalle Associazioni Il Timone per l’Italia e Laboratorio Permanente per Roma di Aspesi, a chi gli chiedeva se avesse intenzione di partecipare alla commemorazione per il rastrellamento del ghetto di Roma. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – “Adesso vediamo perché sono pieno di antibiotici e antinfiammatori. Infatti non dovevo venire neanche qua. Se non mi prende qualcosa di grave io cerco di andare da tutte le parti. Con lac’è un ottimo rapporto e. Io sono contro ogni qualsiasi forma di violenza figuriamoci quelle barbarie che hanno subito”. Così il candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico, prima di un dibattito Tempio di Pietra organizzato dalle Associazioni Il Timone per l’Italia e Laboratorio Permanente per Roma di Aspesi, a chi gli chiedeva se avesse intenzione di partecipare alla commemorazione per il rastrellamento del ghetto di Roma. (Agenzia Dire)

Advertising

hollyshouting : RT @UAAR_it: La #clericalata della settimana è del candidato sindaco di Roma per centrodestra @EnricoMichetti, che ha affermato di essere «… - Lele76Lele : RT @UAAR_it: La #clericalata della settimana è del candidato sindaco di Roma per centrodestra @EnricoMichetti, che ha affermato di essere «… - CarenteStella : @sempre_uguali @GassmanGassmann Ma che ne sai te!!!! Michetti è il massimo per Roma!! Preparato, competente, perc… - CarenteStella : @BiaStudio @GassmanGassmann Ma che ne sai te!!! Michetti per Roma, è il massimo!!! Al di là delle MINKIATE che spa… - kalufunsui : RT @UAAR_it: La #clericalata della settimana è del candidato sindaco di Roma per centrodestra @EnricoMichetti, che ha affermato di essere «… -