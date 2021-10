Metroid Dread, scoperto un modo veloce per uccidere Kraid (Di martedì 12 ottobre 2021) Metroid Dread è disponibile da quasi una settimana ed i giocatori si stanno tuffando nell'incredibile mondo di gioco tra mostri da sconfiggere ed E.M.M.I da cui scappare. Sappiamo che i combattimenti possono essere molto ostici, soprattutto per quanto riguarda i boss, ma dei giocatori hanno trovato un modo per velocizzare almeno un incontro, quello con Kraid. Kraid è conosciuto ai fan della serie ed è il secondo boss presente nel gioco: in genere si incontra prima di ottenere la Morfosfera, ma acquisendo l'abilità in anticipo risulta essere un buon alleato per i giocatori proprio nel combattimento contro Kraid. Basta acquisire per prima cosa il Raggio Gancio e dopo una serie di salti per evitare le cascate di lava, sarete in grado di ottenere anche la fatidica Morfosfera. Leggi ... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 ottobre 2021)è disponibile da quasi una settimana ed i giocatori si stanno tuffando nell'incredibile mondo di gioco tra mostri da sconfiggere ed E.M.M.I da cui scappare. Sappiamo che i combattimenti possono essere molto ostici, soprattutto per quanto riguarda i boss, ma dei giocatori hanno trovato unper velocizzare almeno un incontro, quello conè conosciuto ai fan della serie ed è il secondo boss presente nel gioco: in genere si incontra prima di ottenere la Morfosfera, ma acquisendo l'abilità in anticipo risulta essere un buon alleato per i giocatori proprio nel combattimento contro. Basta acquisire per prima cosa il Raggio Gancio e dopo una serie di salti per evitare le cascate di lava, sarete in grado di ottenere anche la fatidica Morfosfera. Leggi ...

