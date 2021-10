Indian Wells | Berrettini sfida Fritz | dove vederla in tv

Advertising

WeAreTennisITA : LE FINALS SI AVVICINANO ?? Jannik Sinner vince il torneo di Sofia per la seconda volta battendo Gael Monfils per 6-3… - WeAreTennisITA : Super Paolini ?????? Dopo 2 ore e 50 minuti di gioco è Jasmine a vincere il match contro Mertens, ci riesce per 3-6 6… - infoitsport : Indian Wells: Fognini vola al terzo turno, ko Sonego e Jasmine Paolini - infoitsport : Indian Wells: alcuni dei punti più belli dell’ultima giornata - infoitsport : A Indian Wells Sinner 'aspetta' Berrettini, Medvedev ok -

Ultime Notizie dalla rete : Indian Wells

La Race , alla vigilia degli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di, rassegna che molto dirà in questa corsa, assieme al torneo ATP Masters 1000 di Parigi - Bercy in programma ad inizio novembre , vede Ruud davanti con 3015 punti, 150 in più di Hurkacz e ...DIRETTA2021: ECCO BERRETTINI, SINNER E FOGNINI! A2021 la giornata di martedì 12 ottobre, che prende il via alle ore 20:00 di casa nostra, è particolarmente importante: infatti, ...Il tennista italiano testa di serie numero 5 se la vedrà con il padrone di casa, che lo ha battuto nell’unico precedente. In live streaming sarà possibile seguire la sfida su Sky Go e SuperTennix (gra ...Fognini, invece, se vorrà approdare agli ottavi di questo torneo per la seconda volta in carriera, dovrà compiere l'impresa contro Stefanos Tsitsipas: nei due scontri diretti, il greco non ha mai avut ...