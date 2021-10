Chi sarà il quarto eliminato al Grande Fratello Vip? I risultati dei sondaggi (Di martedì 12 ottobre 2021) Nel corso della nona puntata del Grande Fratello Vip 6 sono finiti in nomination Raffaella Fico, Amedeo Goria e Davide Silvestri. I tre sono a rischio eliminazione per l’appuntamento di venerdì prossimo, quando andrà in onda la decima diretta di questa edizione. Raffaella è al televoto per decisione di Miriana Trevisan, che in qualità di concorrente più votata durante l’ultimo televoto ha potuto/dovuto fare un nome da mandare direttamente al televoto venerdì prossimo. Senza pensarci su due volte, Miriana ha nominato la Fico. L’ex di Mario Balotelli se la vedrà con Amedeo e Davide, i due più votati del gruppo durante le nomination di lunedì. Chi sarà il concorrente eliminato nella puntata del 15 ottobre? A seguire i risultati dei sondaggi che indicano l’inquilino meno ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 12 ottobre 2021) Nel corso della nona puntata del6 sono finiti in nomination Raffaella Fico, Amedeo Goria e Davide Silvestri. I tre sono a rischio eliminazione per l’appuntamento di venerdì prossimo, quando andrà in onda la decima diretta di questa edizione. Raffaella è al televoto per decisione di Miriana Trevisan, che in qualità di concorrente più votata durante l’ultimo televoto ha potuto/dovuto fare un nome da mandare direttamente al televoto venerdì prossimo. Senza pensarci su due volte, Miriana ha nominato la Fico. L’ex di Mario Balotelli se la vedrà con Amedeo e Davide, i due più votati del gruppo durante le nomination di lunedì. Chiil concorrentenella puntata del 15 ottobre? A seguire ideiche indicano l’inquilino meno ...

Advertising

Corriere : «Forza e coraggio, ci sarà da divertirsi», diceva prima degli scontri - Ettore_Rosato : Video impressionante. Ci sarà un magistrato che emette ordine di arresto per chi entra con la violenza in una propr… - CarloCalenda : Io ho detto cosa voterò io. Di più non sono titolato a fare. Ho dato la mia parola agli elettori che non avrei fatt… - pixiedixi : RT @stebaraz: Ma chi sarà mai che legittima i neofascisti con ritratti strappalacrime? @Corriere - tuttopuntotv : Chi sarà il quarto eliminato al Grande Fratello Vip? I risultati dei sondaggi #GFVip6 #GFVip -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sarà Collari d'oro, sfilano i campioni. Malagò: 'Orgoglio Italia'. Vezzali: 'Momento magico' Un grazie a chi ha fatto la storia dello sport". Poi sui Giochi invernali in arrivo, aggiunge: "Pechino sarà come Tokyo ci saranno tante sorprese, condizioni particolare. Siamo pronti. Tokyo ha ...

No green - pass, no fascist - pass e liberismo sanitario Magari ai non vaccinati sarà vietato l'accesso solo in alcuni punti sensibili, tipo gli ospedali e ... Il punto è che ogni libertà ha un costo e credo sia saggio che chi invoca il diritto all'...

Gf Vip, Raffaella Fico, Amedeo Goria e Davide Silvestri in nomination: chi sarà eliminato? Il Messaggero Un grazie aha fatto la storia dello sport". Poi sui Giochi invernali in arrivo, aggiunge: "Pechinocome Tokyo ci saranno tante sorprese, condizioni particolare. Siamo pronti. Tokyo ha ...Magari ai non vaccinativietato l'accesso solo in alcuni punti sensibili, tipo gli ospedali e ... Il punto è che ogni libertà ha un costo e credo sia saggio cheinvoca il diritto all'...