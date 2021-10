Uomini e Donne, fatte le scelte: ecco le anticipazioni (Di lunedì 11 ottobre 2021) Uomini e Donne, secondo le indiscrezioni emerse dalle registrazioni, due tronisti hanno scelto le proprie corteggiatrici (screenshot video)Arrivano le prime e importanti anticipazioni dopo le nuove registrazioni di Uomini e Donne. Secondo quello che emerge, Matteo Fioravanti ha fatto la sua scelta e ha chiesto a Maria De Filippi di lasciare lo studio in compagnia di una delle Donne che si è presentata come sua corteggiatrice. Ma le novità non finiscono qui perché anche una coppia del Trono Over pare abbia fatto la stessa scelta, evento che ha ricevuto la cascata di petali nello studio. Ilvicolodellenews ha lanciato l’anticipazione che Matteo avrebbe scelto Noemi. Fin da subito il ragazzo aveva detto di essere interessato a una donna che volesse conoscerlo bene e aveva ... Leggi su ck12 (Di lunedì 11 ottobre 2021), secondo le indiscrezioni emerse dalle registrazioni, due tronisti hanno scelto le proprie corteggiatrici (screenshot video)Arrivano le prime e importantidopo le nuove registrazioni di. Secondo quello che emerge, Matteo Fioravanti ha fatto la sua scelta e ha chiesto a Maria De Filippi di lasciare lo studio in compagnia di una delleche si è presentata come sua corteggiatrice. Ma le novità non finiscono qui perché anche una coppia del Trono Over pare abbia fatto la stessa scelta, evento che ha ricevuto la cascata di petali nello studio. Ilvicolodellenews ha lanciato l’anticipazione che Matteo avrebbe scelto Noemi. Fin da subito il ragazzo aveva detto di essere interessato a una donna che volesse conoscerlo bene e aveva ...

