Ufficiale | Ascoli | il ds Fabio Lupo ha rassegnato le dimissioni

(Di lunedì 11 ottobre 2021)haledal ruolo di direttore sportivo dell’, ecco la nota comparsa sul sito del club bianconero: “L’Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che in data odierna il Direttore Sportivohale proprie. Il Club bianconero saluta e ringrazia il DS per l’operato svolto e gli augura le migliori fortune”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportli26181512 : Serie B, Ascoli: si è dimesso il ds Lupo: A renderlo noto un comunicato ufficiale del club bianconero… - PicenoTime : Monticelli, ufficiale l'arrivo del giovane centrocampista Panichi dall'Atletico Ascoli - alaimotmw : #Lupo #Ascoli ora è ufficiale: c’è l’addio @TuttoMercatoWeb - psb_original : UFFICIALE - Ascoli, Lupo ha rassegnato le dimissioni #SerieB - psb_original : UFFICIALE - Ascoli, nuovo ingresso in società: 20% delle quote a Passeri #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Ascoli

alfredopedulla.com

Già nello stesso periodo dello scorso anno c'era stata la presentazionedi questa nuova ... Presentazione cui non è mancato il neo presidente provinciale Fibis Fermo/, Marco Santarelli, ......ai tavoli all'interno di un ristorante della zona del porto di Pescara tramite l'appche ... di 38 anni, originario diPiceno ma residente in provincia di Teramo, andava in giro con il ...Il ds del Monticelli Piero Spinelli ufficializza un altro colpo in entrata. Si tratta del centrocampista classe 2003 Davide Panichi. Cresciuto nel settore giovanile dell'Ascoli, arriva al Monticelli d ...Va a cena al ristorante con il green pass del padre: sanzionato e denunciato dalla Polizia. È accaduto a Pescara dove un equipaggio della Volante ha ...