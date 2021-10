Terremoto a Potenza, scossa di magnitudo 3.4: 'Avvertita fino a Bari' (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un forte scossa di Terremoto è stata Avvertita alle 13.33 in provincia di Potenza. L'Ingv sul suo sito indica una magnitudo di 3.4. Molti i commenti sui social network: la scossa è stata Avvertita in ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un fortediè stataalle 13.33 in provincia di. L'Ingv sul suo sito indica unadi 3.4. Molti i commenti sui social network: laè statain ...

Advertising

fanpage : Ultim'ora, la scossa di #terremoto è stata avvertita anche in Puglia - Yogaolic : RT @fanpage: Ultim'ora, la scossa di #terremoto è stata avvertita anche in Puglia - Massimi44260750 : RT @fanpage: Ultim'ora, la scossa di #terremoto è stata avvertita anche in Puglia - aranciaverde : RT @fanpage: Ultim'ora, la scossa di #terremoto è stata avvertita anche in Puglia - ilmeteoit : #TERREMOTO in provincia di #POTENZA, in #BASILICATA, a #Campomaggiore. #Magnitudo 3.4. Ecco QUI i #DETTAGLI -