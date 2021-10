Stipendi | il piatto piange | con le risorse attuali si arriva a malapena a 100 euro di aumento Sindacati chiedono risorse in legge di bilancio

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Non c'è stato al momento un seguito al primo incontro Ministero-dello scorso 8 settembre sull'atto di indirizzo per da inviare all’ARAN per quanto riguarda il rinnovo contrattuale. Entro fine anno si dovrebbe infatti avere il nuovo CCNL con le nuove cifre per il personale della scuola. Cifre che al momento non dovrebbero essere soddisfacenti. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Stipendi, il piatto piange: con le risorse attuali si arriva a malapena a 100 euro di aumento. Sindacati chiedono r… - orizzontescuola : Stipendi, il piatto piange: con le risorse attuali si arriva a malapena a 100 euro di aumento. Sindacati chiedono r… - CorvoNero20 : @LegaSalvini Caro Senaldi credo che lei sia una persona con cui non avere nulla a che fare lei avra' avuto sempre u… -

Ultime Notizie dalla rete : Stipendi piatto

Orizzonte Scuola

Suldella bilancia ci sono i soldi sporchi, neanche a dirlo. Si combatte da un anno, ... Una guerra nata per le mesate, ovvero per il mancato pagamento degliai carcerati. La scorsa ...... disposti a sgambettare per dieci ore al giorno (quando va bene) senzaaltrettanto ... Ecco che chi sta in sala torna al centro del discorso, perché l'ultimo miglio trae cliente devono ...“Ai contratti pensa la società, ma in campo vanno i migliori”. Stefano Pioli nei giorni scorsi aveva liquidato così le inevitabile domande legate al rinnovo col ...“Ai contratti pensa la società, ma in campo vanno i migliori”. Stefano Pioli nei giorni scorsi aveva liquidato così le inevitabile.