Raggi: con Gualtieri incontro a 360 gradi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma – "È stato un incontro a 360 gradi, abbiamo parlato di tanti dossier che sono aperti in città. Sicuramente un tema importante ha riguardato la mobilità e il Pums, che deve andare avanti, e poi ovviamente dossier che hanno una scadenza importante, come Expo sul quale ho garantito la mia massima collaborazione perché siamo alle battute finali." "E poi il dossier Giubileo, al momento sul tavolo della Presidenza del Consiglio ma che vedrà, non appena arriveranno i fondi del Governo, tutti i soggetti riuniti: la città dovrà correre per realizzare tutti gli interventi attualmente progettati". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, al termine dell'incontro in Campidoglio con il candidato sindaco del centrosinistra, Roberto Gualtieri, in vista del ballottaggio.

