Pallone d'oro, plebiscito Jorginho: il sondaggio Gazzetta lo incorona (Di lunedì 11 ottobre 2021) plebiscito Jorginho: il centrocampista dell'Italia, stando all'esito del sondaggio indetto dalla Gazzetta , merita il Pallone d'oro. Per lui il 40% delle preferenze espresse dei quasi quattromila votanti. Piacciono anche Chiellini e Barella, che hanno percentuali maggiori di Messi e Ronaldo. Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 ottobre 2021): il centrocampista dell'Italia, stando all'esito delindetto dalla, merita ild'oro. Per lui il 40% delle preferenze espresse dei quasi quattromila votanti. Piacciono anche Chiellini e Barella, che hanno percentuali maggiori di Messi e Ronaldo.

