Pallanuoto, Mondiali U20 Donne: l’Italia demolisce la Germania 20-1 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Prestazione fantastica della Nazionale Under 20 di Giacomo Grassi che, dopo la sconfitta per 12-6 contro la Grecia al debutto ai Mondiali di Netanya, ha asfaltato nella seconda giornata della fase a gironi 20-1 (7-0, 5-1, 4-0, 4-0 vai al tabellino) la Germania. Per le azzurre, che domani scenderanno nuovamente in campo alle 17.30 (16:30 ora in Italia) affronterà la Slovacchia, sei gol di Bettini, quattro di Cordovani, tre di Gustini, due di Leone e Cergol e una di Gagliardi, Nesti e Klatowsi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Prestazione fantastica della Nazionale Under 20 di Giacomo Grassi che, dopo la sconfitta per 12-6 contro la Grecia al debutto aidi Netanya, ha asfaltato nella seconda giornata della fase a gironi 20-1 (7-0, 5-1, 4-0, 4-0 vai al tabellino) la. Per le azzurre, che domani scenderanno nuovamente in campo alle 17.30 (16:30 ora in Italia) affronterà la Slovacchia, sei gol di Bettini, quattro di Cordovani, tre di Gustini, due di Leone e Cergol e una di Gagliardi, Nesti e Klatowsi. SportFace.

