Napoli | sciopero generale 11 ottobre 2021 | attivisti bloccano autostrada e porto

Agenzia_Ansa : Sciopero dei trasporti: corteo a Roma, bloccata rampa di accesso all'autostrada a Napoli. Manifestazione a Genova,… - Agenzia_Ansa : Sciopero generale, i sindacati di base bloccano il porto di Napoli. Fermato per un'ora con conseguente traffico in… - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Sciopero generale, gruppo di manifestanti blocca ingresso autostrada a Napoli - giannettimarco : RT @qnazionale: Napoli, sciopero generale 11 ottobre 2021: attivisti bloccano l’autostrada e il porto - Simo07827689 : RT @64domenico: Munnezz e giornalismo*italiano asservito e complice morale del degrado Politico Italiano,siete diventati peggio dei cumuli… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sciopero

Primi disagi ain concomitanza con le manifestazioni indette in occasione dellogiornale dei trasporti di oggi 11 ottobre 2021. È stata liberata poco fa la rampa di accesso alle autostrade e alla ...L'Italia del trasporto pubblico è ferma. È in corso logenerale nazionale di 24 ore che interessa treni, aerei, autobus e metro . E non solo: ... A, dove le aziende hanno garantito i ...Sciopero generale nazionale, l'Italia si ferma. Oggi, lunedì 11 ottobre 2021, a rischio in particolare i trasporti: treni in stazione dalle 21 di domenica 10 ...Protesta Cobas e Usb anche a Napoli: bloccata, poco fa, una rampa di accesso all'autostrada nella zona Porto della città. Gli attivisti hanno dato il via alla loro protesta con un corteo partito da pi ...