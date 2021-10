Mamma di giorno | hacker di notte | la doppia vita dell' ingegnere russa arrestata a Genova

(Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - Nelladi tutti i giorni sembrava una tranquilla madre di famiglia, ma all'occorrenza si trasformava in un'espertaappassionata di criptovalute. La donna, 40 anni, viveva ada anni ma è di orgini russe, è statadalla polizia Postale dopo un'attenta e complessa indagine perchè ritenuta appartenente ad un'organizzazione transnazionale dedita alle frodi informatiche, alla ricettazione e al riciclaggio. Essendoinformatico era particolarmente esperta nel creare nuove identità. Era solita ritirare in punti di recapito sempre diversia provincia digli oggetti che acquistava sui portali di e-commerce, utilizzando fondi, carte di credito e conti bancari di ignari malcapitati. Per eludere eventuali controlli, la ...

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

AGI - Nella vita di tutti i giorni sembrava una tranquilla madre di famiglia , ma all'occorrenza si trasformava in un'esperta hacker appassionata di criptovalute . La donna, 40 anni, viveva a Genova ...