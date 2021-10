Mafia | il neomelodico catanese si ‘pente’ | ‘non riscriverei il brano per mio zio boss’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Palermo, 11 ott. (Adnkronos) – Il cantantesidi avere dedicato una canzone allo zio boss e davanti ai magistrati dice che non lo rifarebbe. Lui è Niko Pandetta, giovane cantante finito sotto inchiesta a Catania per concorso esterno in associazione mafiosa. L’artista è stato interrogato a gennaio dalla Dda di Catania, come scrive oggi ‘La Sicilia’, e ha ammesso di avere “sbagliato” ad ammiccare alla. Più che altro una “operazione di marketing”. Con uno scopo preciso: “Costruire un personaggio che potesse colpire il pubblico, per farmi pubblicità”. Del resto, rivela, “oggi non rifarei più la canzone che all’epoca ho scritto per mio zio, perché mi rendo conto di quanto sia stato pesante il testo che ho a lui dedicato”. “Non è un pentimento dal punto di vista giuridico, perché di fronte non c’è un affiliato che ...