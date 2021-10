La Polonia alla prova della guerra ibrida di Lukashenko (Di lunedì 11 ottobre 2021) In Polonia è stato di emergenza dal 2 settembre, giorno in cui il presidente Andrzej Duda, rispondendo alle richieste di aiuto provenienti dai voivodati di Lublino e della Podlachia, ha decretato l’inizio ufficiale dell’offensiva contro la “guerra dei migranti” di Aleksandr Lukashenko. Questa guerra di natura ibrida, che rappresenta la prima minaccia seria, diretta e InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 11 ottobre 2021) Inè stato di emergenza dal 2 settembre, giorno in cui il presidente Andrzej Duda, rispondendo alle richieste di aiuto provenienti dai voivodati di Lublino ePodlachia, ha decretato l’inizio ufficiale dell’offensiva contro la “dei migranti” di Aleksandr. Questadi natura, che rappresenta la prima minaccia seria, diretta e InsideOver.

