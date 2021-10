Green Pass, 4 mln di lavoratori rischiano di perdere lo stipendio (Di lunedì 11 ottobre 2021) La manifestazione violenta dei No Green Pass alla sede della Cgil a Roma, rischia di non essere un caso isolato. L'emergenza Coronavirus in Italia continua e per questo da venerdì 15 ottobre scatterà una nuova stretta sui non vaccinati, il documento di immunizzazione diventerà obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 11 ottobre 2021) La manifestazione violenta dei Noalla sede della Cgil a Roma, rischia di non essere un caso isolato. L'emergenza Coronavirus in Italia continua e per questo da venerdì 15 ottobre scatterà una nuova stretta sui non vaccinati, il documento di immunizzazione diventerà obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato. Segui su affaritaliani.it

