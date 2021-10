Due nuove piste nella mitica Val Gardena (Di lunedì 11 ottobre 2021) . La Ria e Pilat, ecco i nomi di due nuovi tracciati che vi faranno emozionare tra le montagne più affascinanti delle Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. La Val Gardena offre un’ampia area per gli sport invernali con ben 500 km di piste uniche, moderni impianti di risalita e il collegamento Leggi su periodicodaily (Di lunedì 11 ottobre 2021) . La Ria e Pilat, ecco i nomi di due nuovi tracciati che vi faranno emozionare tra le montagne più affascinanti delle Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. La Valoffre un’ampia area per gli sport invernali con ben 500 km diuniche, moderni impianti di risalita e il collegamento

Advertising

edoardo24105807 : @TuttoMercatoWeb @TeofiloSteven Dunque,Donna non voleva firmare per il Milan perchè voleva uscire dalla 'comfort zo… - microcerotis : 9 Febbraio 2021 - Governo Draghi “La prossima epidemia? Non saremo pronti”. - AllMusicItalia : Certificazioni FIMI settimana 40. Ben quattro nuove certificazioni per Blanco, due per i Pinguini Tattici Nucleari.… - Turismopassione : Due nuove piste nella mitica Val Gardena - CyberSecHub0 : RT @simonefratus: Sarò presente all'evento con due sessioni di presentazioni. Spero di incontrare persone curiose sul tema #cybersecurity e… -