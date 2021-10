Crisi dei microchip, l'Europa vara un piano che suona già in ritardo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tra i tanti problemi attuali dell'Unione Europea ce n'è uno molto urgente da risolvere: abbiamo bisogno di ricostruire la nostra capacità di produzione di microchip e circuiti integrati per abbassare la dipendenza dal mercato asiatico, ancora dominante, e garantirci la cosiddetta sovranità tecnologica duratura. Lo stiamo facendo per le batterie, ma i chip sono qualcosa di trasversale e ormai presente in ogni oggetto, siano missili o tostapane. L'industria elettronica dell'Unione ha chiesto alla Commissione e al Parlamento di creare una strategia comunitaria e da questa domanda è arrivata una proposta di legge, l'European Chips Act. Ma fino a quando questa non diventerà concreta gli effetti sulle produzioni elettroniche e soprattutto sui programmi militari potrebbero rivelarsi tardivi, difficili da valutare e forieri di problemi. Con questo provvedimento la Ue vuole ... Leggi su panorama (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tra i tanti problemi attuali dell'Unione Europea ce n'è uno molto urgente da risolvere: abbiamo bisogno di ricostruire la nostra capacità di produzione die circuiti integrati per abbassare la dipendenza dal mercato asiatico, ancora dominante, e garantirci la cosiddetta sovranità tecnologica duratura. Lo stiamo facendo per le batterie, ma i chip sono qualcosa di trasversale e ormai presente in ogni oggetto, siano missili o tostapane. L'industria elettronica dell'Unione ha chiesto alla Commissione e al Parlamento di creare una strategia comunitaria e da questa domanda è arrivata una proposta di legge, l'European Chips Act. Ma fino a quando questa non diventerà concreta gli effetti sulle produzioni elettroniche e soprattutto sui programmi militari potrebbero rivelarsi tardivi, difficili da valutare e forieri di problemi. Con questo provvedimento la Ue vuole ...

