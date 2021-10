Coronavirus in Toscana: 6 morti (età media 81 anni), oggi 11 ottobre. E 162 contagi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono 6 i morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 11 ottobre 2021. Si tratta diu 5 uomini e una donna con età media di 81 anni, che risiedevanoa Firenze (2), Arezzo, Livorno, Lucca, Pisa. Mentere i nuovi contagiati sono 162 (157 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico) con età media di 42 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono 6 iper, in112021. Si tratta diu 5 uomini e una donna con etàdi 81, che risiedevanoa Firenze (2), Arezzo, Livorno, Lucca, Pisa. Mentere i nuoviati sono 162 (157 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico) con etàdi 42L'articolo proviene da Firenze Post.

